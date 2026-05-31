Кровь в подъезде и ролик на камеру: две москвички избили девочку-подростка самокатом

В одном из московских подъездов две женщины жестоко расправились с 14-летней девочкой, приехавшей в гости из Бурятии. Поводом для агрессии стал случайный конфликт на входе в здание. Подростка оттаскали за волосы, избили ногами, а затем нанесли удар самокатом по голове — все происходящее нападавшие снимали на телефон, которым также рассекли жертве бровь.

По данным телеграм-канала Babr Mash, инцидент произошел, когда школьница пришла к подруге. Она не смогла с первого раза попасть в подъезд и с силой дернула дверь. Уже внутри здания девочка столкнулась с двумя женщинами, и ситуация мгновенно переросла в открытую агрессию.

Россиянки набросились на подростка: хватали за волосы, наносили удары ногами, а затем взялись за самокат. Один из ударов пришелся прямо в голову. Очевидцы позже рассказывали, что подъезд оказался залит кровью — настолько серьезными были повреждения.

Нападавшие не только избивали жертву, но и снимали процесс на мобильный телефон. В какой-то момент гаджетом они рассекли девочке бровь. После случившегося подростка госпитализировали. В больнице врачи наложили пять швов и диагностировали сотрясение мозга.

Мать пострадавшей уже написала заявление в полицию. Правоохранителям предстоит найти двух женщин, которые в обычном жилом подъезде устроили расправу над ребенком.