Кровать, кухня, санузел и ни одной прописки: москвичи превращают гаражи в бюджетное жилье

В Москве набирает обороты необычный тренд: горожане все чаще покупают гаражи не для автомобилей, а для проживания. Как сообщают Telegram-каналы, причина проста — цены на такие объекты в разы ниже квартирных, а расположены они зачастую в привлекательных районах столицы. Единственный, но существенный минус — получить регистрацию в гараже невозможно.

Тем не менее некоторых покупателей это не останавливает. На опубликованных кадрах видно помещение с полноценным ремонтом в современном стиле, где нашлось место и кровати, и кухонной зоне, и санузлу. По сути, это микроквартира, лишенная формального статуса жилья. В Telegram-каналах также приводят несколько объявлений о продаже. Гараж площадью 19,3 квадратных метра в Северо-Восточном округе столицы продается за 525 тысяч рублей. Другой объект, чуть просторнее — 20,1 квадратных метра, — выставлен уже за 1,17 миллиона рублей и находится в Западном округе.