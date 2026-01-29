Кровавая драма в небе: в Щелкове засняли «обеденный перерыв» хищной птицы

Житель Щелкова Александр Храмов стал случайным свидетелем и фотографом сцены охоты ястреба-перепелятника на дрозда-рябинника в городской черте, пишет REGIONS . Инцидент произошел недалеко от его дома, где мужчина, увлеченный орнитологией, услышал шум и заметил клубящиеся в воздухе перья.

Практическая ценность подобных наблюдений заключается в фиксации естественных экологических процессов, протекающих в городской среде, что часто остается незамеченным для большинства горожан. Как рассказал сам Храмов, обнаружив на снегу уже мертвого дрозда, он оставил добычу на месте, предположив, что хищник может вернуться. Этот подход демонстрирует понимание природных взаимосвязей и невмешательство в естественный ход событий.

Александр Храмов, работающий в IT-сфере, посвящает свободное время наблюдению за птицами. Он оборудовал у окна кормушку с системой видеонаблюдения, что позволяет ему документировать жизнь пернатых. Кроме того, в этом году он уже пять раз доставлял найденных раненых или ослабленных птиц — лазаревок, синичек, коршуна и стрижа — в специализированный приют, выступая в роли волонтера-спасателя. Он также является автором мотивирующих табличек на улицах округа, популяризирующих бережное отношение к природе.

«Многие люди не знают, какие птицы вообще живут в городе, считают, что воробьи — синицы да голуби. На самом деле их гораздо больше. Когда я стал наблюдать, я тоже сначала не знал, что, допустим, здесь есть зеленушки. Маленькие зелененькие птички. Сначала я думал, что какие-то попугайчики. Нет, зеленушки живут здесь», – рассказал Александр Храмов в интервью Щелковскому телевидению.

Наблюдения энтузиастов, подобные Храмову, имеют не только познавательное, но и образовательное значение, расширяя представления жителей о биоразнообразии их собственного города. Подобные истории могут вдохновить других горожан на более внимательное и осознанное отношение к окружающей среде.

