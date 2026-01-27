Птица в законе: в Подмосковье дятел-захватчик оставил синиц без обеда

В подмосковной Кубинке местные жители стали свидетелями необычного птичьего конфликта. Дятел, не свойственный для стандартных посетителей, захватил кормушку, предназначенную для синиц, и с аппетитом съел все развешанное сало. Видео с пернатым захватчиком быстро разошлось по местным телеграм-каналам, вызвав вопросы о причинах такого поведения, передает REGIONS .

В зимний период птицы нуждаются в подкормке, которую исправно подают в парках и дворах. Однако кормушка, предназначенная для маленьких пернатых, неожиданно оказалась под захватом. Любимое лакомство синичек стащил дятел, который, вероятно, теперь будет часто прилетать на обед.

Разъяснение ситуации дал известный орнитолог Владимир Романов. По его словам, в этом нет ничего экстраординарного, особенно в зимний период.

«Это нормальная ситуация, дятел прилетает на подпитку к людям, в лесах ему сложно найти сейчас корм. Салом эта птица не брезгует», — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что даже слегка соленое сало не нанесет птице серьезного вреда, хотя идеальным вариантом является несоленый продукт. Главный практический вывод из этой истории касается ответственности тех, кто начинает подкармливать птиц.

«Теперь придется продолжать. Птица быстро привыкает к тому месту, где нашла корм. И если его там не окажется, то ей придется несладко — энергию на перелет к своей „столовой“ она уже потратила», — предупредил Владимир Романов.

Этот случай наглядно иллюстрирует важность регулярного и ответственного подхода к зимней подкормке. Начав наполнять кормушку, человек берет на себя обязательство поддерживать этот источник пищи, так как птицы начинают рассчитывать на него в своем маршруте. В Московской области обитает несколько видов дятлов, включая редкие, занесенные в Красную книгу региона.

