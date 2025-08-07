«Кровавая» луна и магнитные штормы: необычные явления прогнозируют в ряде регионов России

Жители Кузбасса и других регионов России в ближайшие дни столкнутся с повышенной геомагнитной активностью, пишет sibdepo.ru со ссылкой на сервис Time-In.ru.

По данным специалистов сервиса, до 9 августа ожидаются слабые колебания, но уже с 10 августа ситуация изменится. Интенсивность бурь вырастет до умеренного уровня и продержится до 13 августа.

Но не только Кузбасс окажется под ударом. В Омске, по информации omsk.auf.ru, зафиксирована сильнейшая за последние два месяца магнитная буря. Местные СМИ предупреждают и о другом аномальном явлении — 7 сентября регион увидит полное лунное затмение с эффектом «кровавой» луны. Не исключают, что граждан ждут и другие явления на фоне магнитной бури.

Общую геомагнитную активность РАН прогнозировал на территории всей страны, в том числе в Москве и Подмосковье. Подобные бури влияют на самочувствие метеозависимых людей, вызывая головные боли, слабость и скачки давления. Врачи рекомендуют в такие дни избегать перегрузок, пить больше воды и снизить потребление кофеина.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла сильнейшая вспышка.