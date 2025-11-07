Кровавая месть: бывший парень устроил резню в доме семьи экс-возлюбленной

В Туле возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство после ночного нападения на частный дом на улице Саратовской. Об этом пишет «ТулаСМИ» .

По данным следствия, 26-летний мужчина проник в жилище своей бывшей девушки, где ножом ранил ее отца и мать. Не обнаружив саму девушку, злоумышленник поджег кухню и скрылся с места преступления, однако в ходе оперативных мероприятий был задержан правоохранительными органами.

Пострадавшая женщина экстренно госпитализирована и находится в медучреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Отец девушки не выжил.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, устанавливая все обстоятельства чудовищного преступления.

