Подозреваемого в убийстве «друга Дурова» отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге задержали одного из основных подозреваемых в резонансном убийстве криптоинвестора, называвшего себя другом основателя Telegram Павла Дурова, сообщила «Лента.ру».

Речь идет о жестокой расправе над Романом Новаком, который в конце октября сбежал из России после неудачи с приложением для быстрых криптопереводов Fintopio. Подозреваемым в убийстве является Константин Шахт.

По информации телеграм-канала SHOT, 54-летний бизнесмен ранее работал в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в исправительной колонии (ИК) № 49 в Коми.

В конце 2000-х годов Шахт получил 13 лет лишения свободы за участие в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся сбытом крупной партии наркотических веществ.

После освобождения мужчина сменил фамилию и занялся предпринимательской деятельностью, зарегистрировав ИП в сфере аренды недвижимости. В 2022 году он возглавил риелторскую компанию ООО «Северо-Западная тендерная консалтинговая компания».

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил Шахта под арест до 28 декабря. Именно он мог участвовать в организации убийства Новака и его супруги после того, как пирамида криптоинвестора «рухнула».

Мужчину и женщину накануне нашли в ОАЭ. Шахт свою причастность к преступлению не признает.

По информации вкладчиков, Новак создал разветвленную финансовую структуру, позиционируемую как инновационный проект в сфере криптовалют. Он заказал у украинских разработчиков создание Fintopio, активно привлекал инвестиции от частных лиц и утверждал, что сотрудничает с Дуровым и арабскими принцами.

По информации Mash, после того, как Новак получил миллионные суммы, он перестал выходить на связь со своими криптопартнерами, а сотрудники, разработавшие Fintopio, не получили свои зарплаты.

Обманутыми оказались не только граждане России, но и инвесторы из Китая, Украины и стран Европы.

Ранее сообщалось, что в турецкой тюрьме нашли мертвым основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера, приговоренного к 11 тыс. годами лишения свободы.