«Кровавая трагедия у побережья Нового Южного Уэльса»: акула убила женщину и тяжело ранила мужчину

В Австралии женщина погибла, мужчина пострадал при нападении акулы
Фото: [istockphoto.com/RamonCarretero]
В австралийском штате Новый Южный Уэльс произошло нападение акулы, повлекшее за собой человеческие жертвы.
Согласно репортажу телеканала ABC, инцидент закончился гибелью женщины и тяжелым ранением мужчины.
Очевидцы, находившиеся на берегу, незамедлительно попытались помочь пострадавшим. Несмотря на их усилия, женщина умерла на месте до прибытия медиков. Мужчину в состоянии критической тяжести госпитализировали. Пляж, где разыгралась трагедия, был немедленно закрыт, а спасатели приступили к поискам опасной акулы.
