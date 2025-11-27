«Кровавая трагедия у побережья Нового Южного Уэльса»: акула убила женщину и тяжело ранила мужчину

В австралийском штате Новый Южный Уэльс произошло нападение акулы, повлекшее за собой человеческие жертвы.

Согласно репортажу телеканала ABC, инцидент закончился гибелью женщины и тяжелым ранением мужчины.

Очевидцы, находившиеся на берегу, незамедлительно попытались помочь пострадавшим. Несмотря на их усилия, женщина умерла на месте до прибытия медиков. Мужчину в состоянии критической тяжести госпитализировали. Пляж, где разыгралась трагедия, был немедленно закрыт, а спасатели приступили к поискам опасной акулы.

Ранее сообщалось о том, что акула напала на серфера на гавайском пляже Ханалей-Бэй.