«Кровавое послание». В Эквадоре нашли восемь отрубленных голов

В эквадорской провинции Гуаяс, охваченной разборками между наркокартелями, обнаружены останки восьми человек. О страшной находке сообщает портал Ekhbary News Agency.

Отрубленные головы были оставлены рядом с угрожающей надписью на табличке, гласящей «воровство запрещено». По предварительным данным правоохранителей, расправа произошла на территории соседней провинции Манаби, после чего тела, вернее их части, были намеренно перевезены в Гуаяс для устрашения конкурентов и местных жителей.

Это преступление напрямую связывают с эскалацией насилия между преступными синдикатами, ведущими борьбу за ключевые логистические узлы. Основной ареной противостояния выступает провинция Гуаяс, где сосредоточены важные портовые мощности, используемые для транспортировки наркотиков. Напряженность достигла такого уровня, что президент Даниэль Нобоа был вынужден констатировать факт внутреннего вооруженного конфликта в стране, официально причислив наркокартели к террористическим группировкам.

