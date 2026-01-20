Массовое закрытие ресторанов и кафе в Москве стало следствием социально-экономической политики, заложенной еще в 1990-е годы. Такую причину в комментарии « Газете.RU » назвал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По словам парламентария, городские власти прилагают усилия для исправления ситуации, создавая праздничную атмосферу, однако полностью переломить негативный тренд, формируемый на федеральном уровне, невозможно. Делягин подчеркнул, что повышение налогов, усиление административного давления в сочетании с падением жизненного уровня граждан и ростом так называемого «мигрантского террора», безусловно, ухудшают положение малого и среднего бизнеса.

Он заявил, что политику охлаждения экономики проводят последователи тех, кто управлял Россией в 1990-е годы. Одним из результатов такой политики, по его мнению, становится разрушение производящих секторов экономики в пользу финансовых спекулянтов, а вместе с ними закрываются и предприятия общественного питания.

Отдельно депутата возмутил курс национальной валюты. Он выразил мнение, что рубль должен быть заметно ниже, а его текущая «излишняя» крепость, которую сознательно удерживают те же силы из 1990-х, приводит к тому, что люди не хотят тратить деньги. Каким именно образом сильный рубль влияет на посещаемость ресторанов, Делягин в своем комментарии не уточнил.