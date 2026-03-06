Кровавый закат над трассой: Взрыв бензовоза в Подмосковье напугал жителей нескольких районов

В городском округе Подмосковья произошло ЧП: загорелся бензовоз, находившийся в непосредственной близости от газозаправочной станции.

Инцидент сопровождался мощной вспышкой, которую наблюдали жители сразу нескольких населенных пунктов.

Очевидцы в социальных сетях и местных пабликах делятся кадрами с места событий. По информации телеграм-канала SHOT, жители Косино заметили яркое пламя и сильный хлопок.

По их словам, рванул бензовоз около газовой заправки, уточняется в сообщении. Столб огня был виден с расстояния в несколько километров, в том числе из поселка Барыбино.

На место оперативно прибыли расчеты пожарных и бригады спасателей. К счастью, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Специалистам удалось локализовать горение. Отмечается, что общая площадь, охваченная огнем, достигла 78 квадратных метров. Причины произошедшего выясняются.

