Кровли, котельная и капремонт: выездная администрация работала для жителей поселка Мишеронский м.о. Шатура

На этой неделе в Мишеронском Доме культуры жители поселка встретились с представителями администрации округа, чтобы задать актуальные вопросы.

Личному приему граждан предшествовал отчет о проделанной работе. Жителей проинформировали о ремонте кровель трех домов. Еще пять домов включены в план капремонта на 2026–2028 годы: специалисты отремонтируют балконные плиты и кровли. Два дома включены в программу расселения на основании признания их аварийного состояния.

В поселке также построили новую котельную, способную обеспечить теплом 63 многоквартирных дома и социальные объекты. Участники также сообщили жителям о главных планах на текущий год. В частности, запланировано начать капитальный ремонт поселкового детского сада.

В мероприятии приняли участие глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и профильные специалисты. Спикеры ответили на личные обращения, связанные с благоустройством территорий, уборкой снега, вопросами медицины, спорта и организации отдыха.

Жительница шатурского поселка Ольга Якимова подняла актуальный вопрос: в районе пересечения улицы Луначарского, где соседствуют Дом культуры и хоккейная площадка, катастрофически не хватает парковочных мест. В праздничные дни и во время соревнований найти место для машины удается не всегда. Чиновники заверили: вопрос проработают, стоянку обустроят.

Еще одна заявительница обратила внимание на состояние проезжей части по улице Нариманова и в Банном переулке. Также прозвучала просьба добавить подсветку к недавно установленной на въезде в поселок скульптуре Жар-птицы, чтобы арт-объект работал и в темное время суток.

Не обошли стороной и медицину. Люди попросили усилить поликлинику узкими специалистами — в первую очередь офтальмологом, гинекологом и неврологом, визит к которым сегодня требует либо долгого ожидания, либо поездки в другой район.

Всего на встрече приняли 20 человек, озвучивших более 30 вопросов. Часть обращений решили сразу, остальные взяли в проработку.