Круглосуточный видеомониторинг продолжается в Центре общественного наблюдения за выборами

Круглосуточный видеомониторинг продолжается в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье. Группу видеоконтроля возглавляет член ОПМО Александр Макаров.

В центре оборудовали видеостену для оперативного просмотра ситуаций на избирательных участках в онлайн-режиме. Также было организовано подключение к камерам УИК на каждом компьютере наблюдателей. Помимо этого, ведется мониторинг возможных нарушений в интернете и соцсетях.

«Основная наша задача – выявить, где происходят нарушения или допускаются какие-то недочеты. Это сразу все фиксируется и передается в штат. Сотрудники связываются либо с территориальной избирательной комиссией, либо с УИКом», - сказал Макаров.

Он добавил, что в первый день голосования все выявленные недочеты оперативно устранялись.