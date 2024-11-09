Круглый стол «Дорога к миру и гражданскому согласию» состоялся в городском округе Серпухов

В поселке Пролетарский городского округа Серпухов 6 ноября состоялся круглый стол «Дорога к миру и гражданскому согласию». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данное мероприятие было организовано и проведено специалистом по работе с молодежью Молодежного центра «Молодость» Ириной Кривушиной. В встрече приняли участи молодые люди, активисты, которые стремятся к конструктивному диалогу.

В ходе круглого стола участники обсудили негативное отношение к насилию и агрессии, воспитание в себе миролюбия, принятия и понимания других людей, умение позитивно взаимодействовать с окружающими. Кроме того, они поделились личными историями и примерами, иллюстрирующими важность нахождения общего языка и построения отношений на основе доверия и взаимопонимания. Особое внимание было уделено способам противостояния проявлениям агрессии в повседневной жизни.

В завершении круглого стола участники выразили желание продолжить работу в данном направлении.