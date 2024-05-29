Круглый стол по вопросам реализации национальной и миграционной политики прошел в Истре

В подмосковной Истре состоялся третий круглый стол «Укрепление общегражданской идентичности. Совершенствование межнациональных отношений» по вопросам реализации государственной национальной и миграционной политики на территории региона. Об этом рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Мы понимаем всю важность построения гармоничных межнациональных отношений, трепетного отношения к традициям и культуре народов, проживающих на территории нашего Подмосковья. И такие неформальные о встречи, открытый диалог помогает обсудить много важных вопросов, которые в том числе касаются работы с нашей молодежью», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что ведомство проводит большую работу в сфере межнациональных отношений. В этом году пройдет восемь круглых столов по вопросам миграционной политики, пятнадцать областных форумов «Школа добрососедства», а также пятнадцать семинаров с иностранными гражданами, также разные культурные мероприятия и фестивали.

«Наша национально-культурная автономия плотно сотрудничает с соотечественниками, приезжающими работать в Подмосковье. Мы готовы оказать им всестороннюю помощь в адаптации и интеграции в современное российское общество», —высказал мнение председатель совета региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Ибрагимов Эльшан Мустафа оглы.

Участники сошлись во мнении, что одним из приоритетных направлений должно стать создание условий для качественной адаптации и ассимиляции иностранных граждан из соседних государств. В рамках дискуссии также обсудили, что для этого необходимо знакомить их с традиционными российскими культурно-нравственными ценностями, культурой, обычаями и приглашать к участию мультикультурных фестивалях.