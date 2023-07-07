Круглый стол со старостами и председателями СНТ прошел в Видном

В Историко-культурном центре в Видном состоялся круглый стол, в котором приняли участие старосты и председатели СНТ Ленинского городского округа, руководители администрации и территориальных отделов округа, представители управляющих компаний и профильных служб.

Они обсудили проблемные вопросы, которые волнуют местных жителей.

За 2,5 года с местными активистами, представляющими интересы жителей, было проведено около 50 встреч и пять тематических семинаров, затрагивающих различные проблемы. Сейчас актуальными вопросами являются строительство дорог, благоустройство, организация дополнительного общественного транспорта, установка видеонаблюдения и другие.

Глава округа Алексей Спасский отметил, что в рамках круглого стола постарались рассмотреть все вопросы и дать на них максимально развернутые ответы. При этом многие проблемы уже находятся на контроле администрации округа и территориальных отделов, подчеркнул он.