Круглый стол в рамках Форума педагогов пройдет в Подмосковье

В Подмосковье в рамках Форума педагогов в АСОУ пройдет круглый стол «Профминимум — билет в твое будущее!», к трансляции которого могут присоединиться преподаватели региона. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В сообщении уточнили, что мероприятие посвящено профильному обучению и созданию специализированных предпрофессиональных классов. О работе региона в данном направлении рассказал ведущий специалист отдела содержания образования АСОУ Денис Бурдаков. По его словам, в перечень специализированных классов в школах области этом году добавились художественно-эстетические и оборонно-спортивные классы. Посмотреть трансляцию можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.