Крупнейший банк Швейцарии избавится от русских клиентов поглощенного им банка

По данным местных СМИ, банк планирует отказать в обслуживании примерное 50-75 процентам международных частных клиентов, принадлежавших раньше Credit Suisse. Источник сообщает, что такое решение руководство UBS приняло после знакомства с досье клиентов. Пока банк не сообщает от каких именно клиентов планирует избавиться, но предполагается, что речь идет о российских офшорных счетах.

Сам банк UBS комментировать ситуацию не захотел, но представитель банка подчеркнул, что у организации консервативный подход. Также банк уже был замечен в особом отношении к российским клиентам и не занимается делами россиян.