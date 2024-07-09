Крупнейший детский медицинский центр в Красногорске готовится к открытию

Первый камень в основание ГБУЗ МО «Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля» был заложен в 2021 году, спустя три года строительный объект превратился в восьмиэтажное здание с двумя цокольными этажами общей площадью 114 тысяч квадратных метров.

Крупнейший уникальный детский медицинский центр будет оснащен передовым диагностическим, лечебным, операционным и реабилитационным оборудованием экспертного класса. В числе современного оборудования — магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла, ангиографы, рентгеновские аппараты, система цифровой лапароскопии и компьютерный томограф.

Услуги, которые будут предоставлять сотрудники центра, распределены на 28 направлений. В центре установят 420 коек. Консультационно-диагностический центр в смену осуществит 300 посещений. В здании появятся телемедицинский и симуляционный центры. Также откроют 15 стационарных отделений, 48 реанимационных коек и 23 операционных. Для экстренных случаев можно будет воспользоваться вертолетной площадкой.

Впервые несовершеннолетним пациентам смогут оказать высокотехнологичную помощь по челюстно-лицевой хирургии, реконструктивной хирургии осложнений церебрального паралича, патологий тазобедренного сустава, стопы. Специалисты смогут корректировать неравенство длины нижних конечностей, деформации кисти, верхней конечности и плечевого пояса. Для некоторых операций будут применять роботизированные системы.

В ГБУЗ МО «Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля» можно будет пройти не только курс лечения, но и реабилитации. В центре в рамках водолечебницы будут функционировать общие и камерные ванны, два бассейна. Учреждение станет первым в Москве и Подмосковье, где реабилитационные курсы смогут пройти дети с эпилепсией.

Акцент в центре сделан не только на современном оборудовании, некоторых аналогов которого нет в других учреждениях региона. Приоритетное внимание уделено квалифицированным специалистам. В центре будут работать около 400 врачей и 600 человек среднего медперсонала.

Ожидается, что за год центр будет принимать около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов России.