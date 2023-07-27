Крупнейший в мире производитель пива вынужден сократить персонал после рекламы с трансгендером
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Крупнейший в мире производитель AB InBev проведет сокращение персонала. Увольнение затронет сотни работников компании в США, сообщает Reuters.
Всего сокращению подлежат 2% персонала. При этом работники основных производств могут не беспокоиться за свои места.
Котировки акций бельгийско-американского пивоваренного гиганта резко пошли вниз после того, как AB InBev запустила рекламу марки Bud Light с трансгендером Дилан Малвани. В Америке прошли протесты – любители пенного напитка не хотели ассоциировать себя с эпатажным трансгендером.
В AB InBev рассчитывали, что рекламная кампания привлечет к напитку либеральную аудиторию и ЛГБТ-сообщество. Но в итоге оттолкнули главных потребителей пива в США – простых американцев с традиционными взглядами.
Два ведущих бренда компании Bud Light и Budweiser упали на 28% и 11,7% соответственно.