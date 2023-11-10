Крупное западное издание отвергло обвинения в работе своего фотографа на ХАМАС

Сотрудник The New York Times делал все то же самое, что и всегда – снимал происходящее вокруг него.

Ранее Израиль обвинил ряд работников из крупных новостных агентств, что те работают на террористов. Они делали фотографии 7 октября во время нападения палестинских боевиков на израильскую территорию в самой гуще событий. Якобы все это говорит о том, что журналисты заранее знали об этом нападении и подготовились к нему.

«Обвинения о том, что кто-либо в The New York Times заранее знал об атаке ХАМАС, неверны и возмутительны», - ответило руководство данного масс-медиа.

Юсеф Масуд, в отношении которого были выдвинуты обвинения, не получал заранее никакого редакционного задания. Было добавлено, что подобные предположения не только безрассудны. Они также ставят под угрозу жизнь работников прессы, которые в данный момент находятся в Израиле и в секторе Газа.