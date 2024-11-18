Крупную посылку с оборудованием передали для участников СВО из Коломны

Из городского округа Коломна отправили дополнительную помощь для участников спецоперации. Неравнодушные жители общими силами собрали крупную посылку в рамках акции «Всем коллективом за победу» и в преддверии Дня ракетных войск.

В Коломне находятся на связи с военными и точно знают, что необходимо включить в гуманитарные грузы. Во многом это и заслуга сообщества «ZOV Своих не бросаем», открытого парой Еленой Галкиной и ее супругом, Героем России Григорием Галкиным. На регулярной основе движение помогает собирать посылки для нужд бойцов СВО, привлекая к процессу всех желающих.

В недавнем сборе и отправке поучаствовали коллектив МУП «Тепло Коломны» и его директор, а также депутат окружного Совета депутатов Николай Герлинский. Они помогли отправить крупную партию помощи бойцам.

Фото: [ МУП «Тепло Коломны» ]

Так, в очередной груз для военных включили сварочный инверторный аппарат, газовые плиты, цифровые радиостанции и автономные печки для машин, портативные рации, газовые зажигалки, веревки, баллоны, карабины. Включили туда бытовые предметы первой необходимости, термобелье, коврики, туристические лопатки, мешки, медикаменты и аптечки, ампульницы, ножи, фонари.

Отметим, что предприятия Коломны, местные депутаты, муниципальные власти и сообщество «ZOV Своих не бросаем» на регулярной основе поддерживают бойцов СВО, направляя дополнительную помощь. Поддержку участников спецоперации будут продолжать в том же уверенном темпе.