Крупный гуманитарный груз отправился в зону СВО и новые регионы из Ленинского округа

В Ленинском городском округе успешно завершилась масштабная благотворительная акция, проходившая в рамках губернаторского проекта «Месяц добрых дел». По информации, поступившей из пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова, совместными усилиями удалось собрать более 150 килограммов предметов первой необходимости.

В сборе гумпомощи приняли участие депутаты, рядовые жители, образовательные учреждения, местные предприниматели, общественные организации, а также активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и «Молодой Гвардии Единой России».

Собранный гуманитарный груз включает в себя средства личной гигиены, теплые вещи, продукты питания с длительным сроком хранения и необходимые медикаменты. Как сообщается, вся помощь будет направлена двумя основными потоками: непосредственно в зону проведения специальной военной операции, а также в Луганскую и Донецкую Народные Республики для адресной поддержки семей и граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров поблагодарил всех неравнодушных в сборе груза. По его словам, работа в этом направлении будет продолжена, поскольку добрые дела обладают мощной объединяющей силой и реально помогают всем, кто оказался в трудной ситуации.

Член Общественной палаты Ленинского округа Дарья Филатова подчеркнула, что сбор помощи является непрерывным процессом.

«За 2025 год уже собрано колоссальное количество помощи. Этот процесс продолжается непрерывно уже более 3,5 лет при активном участии общественников, депутатов и всех неравнодушных жителей», — отметила Филатова.

Отметим, что губернаторский проект «Месяц добрых дел» продолжает реализовываться на постоянной основе во всех муниципалитетах Московской области, наглядно демонстрируя сплоченность и готовность жителей региона поддерживать тех, кто в этом нуждается.