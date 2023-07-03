Крупный пожар произошел в Химках: площадь возгорания - около «400 квадратов»

Вечером понедельника, 3 июля, в микрорайоне Сходня в Химках на улице Некрасова в доме №2 произошел серьезный пожар.

Известно, что само возгорание началось в 21:24. По данным МЧС, на место отправились ПСЧ №71. По прибытию пожарных было установлено, что площадь горения внутри самого помещения составляет не меньше 400 квадратных метров.

По данным канала Shot, случилось возгорание лакокрасочных материалов в одном из цехов бывшей мебельной фабрики.