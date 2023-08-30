Крупный пожар в Геленджике удалось локализовать

Крупный пожар в Геленджике, который произошел вечером 29 августа, удалось локализовать лишь вечером среды. Об этом сообщает МЧС в своем официальном канале .

Уточняется, что о полной ликвидации серьезного возгорания пока говорить рано.

Напомним, что сильный пожар разгорелся из-за человеческого фактора в лесу недалеко от Геленджика в районе Куприяновой щели. Уже к утру среды появилась информация, что площадь резко увеличилась до 118 гектаров. К тушению привлекали вертолеты и самолет.