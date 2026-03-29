Крупный пожар в Подмосковье 29 марта 2026: что горит в Жуковском, последние новости

Сотрудники экстренных служб Московской области сообщили о ликвидации крупного пожара в жилом многоквартирном доме города Жуковский. Инцидент произошел в здании по адресу улица Фрунзе, дом 12. К моменту прибытия первых расчетов из чердачного помещения пятиэтажки уже валал густой черный дым, поэтому специалисты немедленно приступили к тушению, пишет REGIONS .

По уточненным данным, очаг возгорания находился в квартире на последнем, пятом этаже, откуда пламя стремительно распространилось на всю площадь кровли. В ходе операции проводилась срочная эвакуация жителей подъезда. Для борьбы с огнем были мобилизованы значительные силы: примерно 70 человек личного состава и 25 единиц специальной техники работали над локализацией стихии. Позднее корреспонденты передали, что открытое горение удалось полностью устранить.

Для временного размещения эвакуированных граждан рядом с местом происшествия развернули пункт поддержки. Жильцов направили в школу № 8, где созданы все необходимые условия для пребывания. Представители служб подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.