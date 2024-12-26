Крупный российский холдинг провел итоги 2024 года

Холдинг «Русская Медиагруппы» (РМГ) отметил рост аудитории и другие уверенные показатели за 2024 год. Положительную динамику зафиксировали во всей радиоотрасли.

Более высокие охваты вещания эфирного радио, увеличение участников мероприятий, выручки, и другие показатели стали успехом холдинга в текущем году. Уверенную и наиболее уверенную динамику по многим направлениям зафиксировали у радио DFM и Хит FM, входящих в РМГ.

Совокупный месячный охват станций «Русской Медиагруппы» вырос на 3% весной 2024-го. Летом рост составил 4%, осенью — 1%. Большой вклад в эти показатели внести MAXIMUM, «Русское Радио» и Хит FM.

В этом году РМГ открыла 20 новых региональных станций. Благодаря этому решению аудитория «Русского Радио» увеличилась на 1,3 млн человек. Запустили линию в подмосковном Волоколамске, а также таких пунктах как Уренгой, Сухум, Энергодар, Мелитополь.

Увеличилась потенциальная аудитория радио DFM, причем на 1,5 млн человек. Присоединились 17 новых станций, включая запущенные в Вышнем Волочке, Ржеве, Мариуполе, Мелитополе, Тихорецке и так далее.

Хит FM запустили в Великом Новгороде, Обнинске, Бердянске, Белгороде, Мелитополе. MAXIMUM стартовало в Пятигорске.

Monte Carlo доступно в Белгороде, Геленджике, Волгограде, Кашире в Мособласти, Симферополе, Уфе, Сочи и других городах. Станцию также запустили в Лимасоле на Кипре.

За год была проведена гигантская работа по организации мероприятий. Акцент сделали на видеоконтенте, цифровых станциях и подкастах, обновлении сайтов, активной работе с интернет-продвижением, визуальных переменах и других вещах, которые вкупе позволили серьезно увеличить показатели.

Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» получила престижную награду 2024 года.