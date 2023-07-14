Крупный уральский город накрыло смогом от лесных пожаров

Жители Екатеринбурга массово жалуются на сильный запах дыма. Все потому, что в регионе более 2,5 тысяч гектаров леса охвачено огнем.

В столице Урала сегодня облачно, вдобавок небо затянуто дымкой. Возгорания в Свердловской области фиксируются сразу в 17 муниципалитетах. Один из самых крупных пожаров совсем недавно был ликвидирован в селе Шайдуриха. Там сгорело 41 строение, тринадцать из них – это жилые дома. При этом один местный житель погиб, еще двое получили ранения. В других местах борьба с пожарами все еще ведется. В ней задействовано порядка 800 человек, 192 единицы специальной техники и даже три вертолета и самолет. Об этом сообщили РИА Новости.

Из-за дыма всем жителям Екатеринбурга рекомендовано не открывать окна и форточки, а также по возможности ограничить свое пребывание на улице. Дым от пожаров настолько силен, что чувствуется даже в соседних регионах, например, в Челябинской области.