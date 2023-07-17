«Крутые парни не смотрят на взрывы»: отдыхающие россияне буднично восприняли упавший в море самолет

Все произошло в Щербинском районе 17 июля. На кадрах видео заметно, что аварию активно обсуждают только женщины, в то время как мужчины спокойно продолжают плавать на матрасах и ходить по пляжу. Пока детали инцидента не были известны, внимание пользователей Сети привлекла именно эта невозмутимость.

«Крутые парни не смотрят на взрывы»; «На матрасе в воде ни то, что не обернулись, а даже не вздрогнули»; «Когда так устал стоять в пробке по дороге на море, что уже даже падающие самолеты не отвлекают от купания», — порадовались россияне.

Однако позже стало известно, что пилот трагически скончался. Он захлебнулся, запутавшись в стропах, спасателям оперативно удалось вытащить его из воды, но он уже был без сознания. Попытки реанимировать летчика, к сожалению, не увенчались успехом. Многие люди в комментариях выразили соболезнования семье погибшего и пожелали, чтобы подобное не повторялось.

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