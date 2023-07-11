«Из арсенала постсоветских стран»: военный эксперт рассказал, какие самолеты есть у ВСУ и откуда они берутся

На Херсонском направлении ВС РФ сбили еще два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил и в ТАСС. Военный эксперт Василий Дандыкин уточнил, что это самолеты, которые привезли из других стран Европы.

По его словам, Су-24 вообще не появляются на Украине, Миг-29 тоже практически исчезли.

«Используют ВСУ только Су-27 и Су-25. Я так понимаю, что это из арсенала постсоветских стран», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дандыкин рассказал, что поставленные из других стран самолеты успевают совершить максимум пару вылетов перед тем, как их уничтожат с земли или в воздушном бою.

В связи с нарастающим дефицитом летательных аппаратов Киев очень ждет американские истребители F-16, продолжил собеседник.

«В конце этого года они могут появиться в ангарах ВСУ. Но это ничего не решит, так как самолеты будут уничтожаться не только в воздухе, но и на земле», — предположил военный эксперт.

Кроме того, по словам Дандыкина, опытных летчиков на Украине уже почти не осталось. А те, кто проходит обучение в странах Запада, будут недостаточно квалифицированы.

«За несколько месяцев иностранный язык не выучить как следует, не то, что научиться летать на самолете. Нужно мастерство. Многие украинские летчики, которые были более-менее опытными, выбыли из строя, были уничтожены», — заключил эксперт.

Ранее мы сообщали, что военные разбомбили в Николаеве склад ВСУ с западными дальнобойными ракетами.