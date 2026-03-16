Кружится голова у иконы: священник честно объяснил, что стоит за обмороками в храме
Протоиерей Ткачев: тошнота в церкви связана с внутренними переживаниями
Фото: [Церковь Преображения Господня в селе Большие Вяземы Одинцовского округа/Медиасток.рф]
Протоиерей Андрей Ткачев в своем телеграм-канале обратился к теме ухудшения самочувствия верующих во время посещения церкви. Священник констатировал, что подобные случаи происходят достаточно регулярно.
По наблюдениям Ткачева, прихожане могут жаловаться на головокружение, приступы тошноты, резкую слабость, а иногда дело доходит и до обмороков. После службы люди нередко выходят бледными, испытывают озноб и ощущение полного истощения сил.
Отвечая на вопрос о природе таких состояний, протоиерей предложил взглянуть на них не только с физической, но и с духовной стороны. Он напомнил, что храм является местом особого присутствия Бога, где человек неизбежно сталкивается с глубинными вопросами собственного бытия. Если внутри накопились нерешенные переживания, тревоги или острые духовные искания, это может спровоцировать сильнейший эмоциональный отклик. В свою очередь, внутреннее потрясение нередко выплескивается наружу через физические симптомы: дрожь, слабость и общий дискомфорт.
Ткачев призвал не бояться подобных проявлений и не считать их болезнью. По его мнению, такие реакции могут свидетельствовать о напряженной внутренней работе души и искреннем духовном поиске. Священник подчеркнул, что случившееся не должно отпугивать человека от храма, а наоборот, может стать началом важных личных перемен.