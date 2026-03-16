Кружится голова у иконы: священник честно объяснил, что стоит за обмороками в храме

По наблюдениям Ткачева, прихожане могут жаловаться на головокружение, приступы тошноты, резкую слабость, а иногда дело доходит и до обмороков. После службы люди нередко выходят бледными, испытывают озноб и ощущение полного истощения сил.

Отвечая на вопрос о природе таких состояний, протоиерей предложил взглянуть на них не только с физической, но и с духовной стороны. Он напомнил, что храм является местом особого присутствия Бога, где человек неизбежно сталкивается с глубинными вопросами собственного бытия. Если внутри накопились нерешенные переживания, тревоги или острые духовные искания, это может спровоцировать сильнейший эмоциональный отклик. В свою очередь, внутреннее потрясение нередко выплескивается наружу через физические симптомы: дрожь, слабость и общий дискомфорт.

Ткачев призвал не бояться подобных проявлений и не считать их болезнью. По его мнению, такие реакции могут свидетельствовать о напряженной внутренней работе души и искреннем духовном поиске. Священник подчеркнул, что случившееся не должно отпугивать человека от храма, а наоборот, может стать началом важных личных перемен.