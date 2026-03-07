Крылатый вредитель может поджидать россиян в макаронах и муке

Маленькая серая бабочка, которая так некстати выпорхнула из пачки с крупой, может быть опаснее, чем кажется. Управление Роспотребнадзора по Тверской области выпустило предупреждение о вреде пищевой моли и инструкцию по спасению продуктовых запасов. Речь идет не просто об испорченном ужине, а о вполне реальной угрозе здоровью.

Главный виновник торжества — южная амбарная огневка, распространенный вредитель, который с аппетитом уничтожает запасы пшеницы, кукурузы, риса, пшена и всего, что плохо лежит. Но особое лакомство для насекомого — кондитерские изделия, включая шоколадные конфеты, пряности, орехи, сухофрукты и даже лекарственное сырье. Гусеницы не просто поедают продукты, они оставляют после себя экскременты, превращая съестное в рассадник бактерий и патогенов.

Опасность, впрочем, не ограничивается испорченной кашей. Личинки и сами бабочки способны вызывать у людей ринит, конъюнктивит, дерматиты и бронхолегочные заболевания. Достаточно просто вдохнуть микрочастицы тела насекомого или соприкоснуться с ним, чтобы аллергическая реакция дала о себе знать.

В Роспотребнадзоре советуют не создавать стратегических запасов на годы вперед. Макароны, муку и сахар лучше покупать в умеренных количествах и хранить в закрытых емкостях, чтобы у моли не было шансов устроить пир. Если же вредитель все-таки пробрался на кухню, придется устроить тотальную проверку всех бакалейных запасов.

Испорченные продукты не стоит отправлять в мусорное ведро сразу — специалисты рекомендуют сначала проморозить их, чтобы уничтожить личинки, и только потом выбрасывать. Место, где стояла зараженная крупа, нужно тщательно вымыть с мылом и просушить. Для борьбы с летающими особями подойдут только зарегистрированные липкие ловушки, предназначенные именно для пищевой моли. Главное — не спутать их со средствами от платяных вредителей, иначе война с крылатым диверсантом может затянуться.

