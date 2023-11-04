Крым атакован: сбитые ПВО вражеские ракеты рухнули на завод в Керчи

Киевский режив выпустил несколько дальнобойных ракет по Крымскому полуострову, сообщил в своем аккаунте глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, вражеские снаряды были выявлены в небе над Керчью и сбиты дежурными расчетами ПВО. Однако нескольким обломкам ракет удалось упасть на город в районе судостроительного завода им. Бутомы.

«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - сообщил Аксенов.

Не исключено, что целью ракетного удала ВСУ по Крыму мог быть Крымский мост.

Ранее сообщалось, что движение по Крыскому мосту было приостановлено. А в Севастополе объявлена воздушная тревога.