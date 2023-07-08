Крым подаст иск к Украине из-за энергетической блокады на 1 трлн рублей
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
Об этом проинформировал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Арбитражным судом Крыма принят к производству новый иск об ущербе республиканскому бюджету от действий киевского режима, устоновивших в одностороннем порядке водную блокаду российского полуострова. Ущерб может превысить 1 трлн рублей.
«Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание», - сказал Константинов.
Он отметил, что к указанному иску могут присоединиться пострадавшие от блокады индивидуальные предприниматели, а также частные организации.
«По ним мы уже имеем осязаемые суммы. Это, в том числе», - затраты на строительство энергомоста, расходы на приобретение генераторов в социальные учреждения и так далее», - подчеркнул глава парламента.
Константинов отдельно отметил, что в настоящее время Крым энергетически независим от Украины исключительно благодаря России, которая перебросила вовремя с материка на полуостров энергетический мост.
«Но возникает вопрос: почему Россия должна была строить энергетический мост? Разве Украина выстраивала прежнюю систему снабжения энергией Крыма? Нет, это было сделано в период Советского Союза. Тогда какое право преступный режим, засевший в Киеве после государственного переворота 2014 года, имел на то, чтобы эту систему разрушать?», - резюмировал риторическим вопросом глава парламента, его цитирует РИА новости.