Крым подаст иск к Украине из-за энергетической блокады на 1 трлн рублей

Арбитражным судом Крыма принят к производству новый иск об ущербе республиканскому бюджету от действий киевского режима, устоновивших в одностороннем порядке водную блокаду российского полуострова. Ущерб может превысить 1 трлн рублей.

«Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание», - сказал Константинов.

Он отметил, что к указанному иску могут присоединиться пострадавшие от блокады индивидуальные предприниматели, а также частные организации.

«По ним мы уже имеем осязаемые суммы. Это, в том числе», - затраты на строительство энергомоста, расходы на приобретение генераторов в социальные учреждения и так далее», - подчеркнул глава парламента.

Константинов отдельно отметил, что в настоящее время Крым энергетически независим от Украины исключительно благодаря России, которая перебросила вовремя с материка на полуостров энергетический мост.