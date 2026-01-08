Крымская транспортная блокада: шесть поездов встали в снежном плену

Фото: [ Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка/Медиасток.рф ]

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержках в движении шести поездов, следующих на полуостров и обратно. Общая продолжительность задержек варьируется в зависимости от маршрута, пишет ИА Регнум.

Согласно данным перевозчика, поезд из Москвы в Севастополь опаздывает на 30 минут. Составы из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву имеют задержку на шесть часов. Поезда из Симферополя в Омск и Москву задерживаются на четыре часа. Задержка поезда в Кисловодск составляет пять с половиной часов.

В компании отметили, что начальники поездов информируют пассажиров о текущем времени задержки в пути, которое может изменяться. Пассажирам рейсов, опоздание которых превышает четыре часа, предоставляется обеспечение питанием и водой.

Ранее, в конце декабря, на Северо-Кавказской железной дороге из-за сильных снегопадов было задержано 55 пассажирских поездов. В той ситуации пассажирам также предоставлялось питание при длительных задержках, а для некоторых рейсов были предусмотрены бонусные баллы.

