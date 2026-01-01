Взрыв на популярном курорте: посольство РФ выясняет, есть ли среди жертв россияне

Посольство России в Швейцарии проводит активную проверку, но на текущий момент не имеет данных о том, что граждане РФ пострадали в результате масштабного инцидента на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатической миссии, информация о возможных погибших или пострадавших соотечественниках отсутствует.

Дипломаты подчеркнули, что к настоящему моменту не поступало официальных обращений ни от швейцарских правоохранительных органов, ни от родственников возможных пострадавших в связи с происшествием. При этом в представительстве отметили, что внимательно следят за развитием ситуации и поддерживают контакты с местными властями для оперативного получения информации.

«Информацией о возможных погибших или пострадавших российских гражданах не располагаем. Уточняем информацию через местные власти и отельеров», — отметили ТАСС.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщений швейцарских СМИ о трагедии в баре на популярном курорте Кран-Монтана. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара (пока выясняют), могли погибнуть порядка 40 человек, не менее 100 получили ранения.

Работа российского посольства в такой ситуации следует стандартному протоколу действий в чрезвычайных обстоятельствах за рубежом: установление контакта с местными властями, мониторинг ситуации и информирование граждан. Отсутствие обращений от родственников на данный момент может косвенно свидетельствовать о том, что россияне не были вовлечены в инцидент, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения официальной проверки.

Ранее сообщалось, что десятки празднующих Новый год людей погибли при атаке ВСУ на гостиницу в Хорлах.