«Крымская весна» в Подмосковье: парки Коломны станут площадкой для интересного квеста

Парки городского округа Коломна подготовили насыщенную программу на неделю с 16 по 21 марта. Жителей и гостей округа ждут спортивные тренировки, квесты, экологические викторины и подвижные игры на свежем воздухе, возрастное ограничение всех активностей 0+.

Центральным событием станет квест-игра «Крымская весна», приуроченная к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в среду, 18 марта, во всех трех парках округа: в «Сосновом бору» в Озерах с 13:00 до 14:00, в сквере имени Зайцева в Коломне с 11:30 до 12:00, а также в парке Мира с 10:00 до 10:30.

Любителей спорта и здорового образа ждут регулярные пробежки и тренировки. В понедельник, 16 марта, «Сосновый бор» приглашает на пробежку с 13:00 до 13:30, а сквер Зайцева — на разминку с 15:00 до 16:00. В среду, 18 марта, в «Сосновом бору» снова состоится пробежка с 13:00 до 14:00. В четверг, 19 марта, в парке Мира пройдет общедоступная тренировка по общей физической подготовке с 09:00 до 10:00. Кульминацией спортивной недели станет субботний забег на дистанцию пять километров по размеченной трассе в парке Мира 21 марта с 09:00 до 09:50.

Программа выходного дня 21 марта будет необычной. Помимо традиционной утренней пробежки в парке Мира, во всех трех парках с 11:00 до 12:20 пройдут экологические викторины и познавательные беседы о правилах безопасного отдыха на природе. После «разминки для мозга» организаторы пригласят всех желающих на подвижные игры, а завершат мероприятия развлекательные программы. Организаторы призывают выбирать парк по душе и активно проводить время на свежем воздухе.