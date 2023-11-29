Коренные жители Крыма считают, что все подобные инициативы являются откровенным популизмом со стороны Киева.

Ранее министерство реинтеграции Украины предложило сменить все названия городов на полуострове. Им будут присвоены названия на крымско-татарском языке. Общественник Заур Смирнов, представитель межнациональной миссии, резко отрицательно отнесся к такой идее.

«Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Смирнов подчеркнул, что за 23 года крымские татары вдоволь распробовали негативной политики Киева в отношении различных национальностей. В отличие от Украины, Россия действительно защищает права всех народов, позволяя им сохранить свои культуру и язык.