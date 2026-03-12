Крымские волонтеры едут с миссией в исторические регионы

Крымские волонтеры снова собирают чемоданы, но не на курорт, а с важной миссией. Уже в марте команда регионального клуба #МЫВМЕСТЕ отправится в исторические регионы России, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Руководитель движения Наталья Мартынец подчеркнула: поездка открыта для всех желающих — к опытным добровольцам могут смело присоединяться новички. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, присоединиться к делу можно тремя способами: лично отправиться с командой и работать на месте, помочь сборами или просто поддержать финансово. Но главное — формат помощи давно вышел за рамки простой раздачи продуктов. Волонтеры не только привозят необходимое, но и занимаются благоустройством памятников, проводят мастер-классы и придумывают новые форматы поддержки. Любая свежая идея здесь только приветствуется.

Эксперт подчеркнула, что крымчане показывают, что гуманитарная миссия — это не разовая акция, а постоянная работа по восстановлению связи между регионами. И в этот мартовский выезд они снова докажут: помощь бывает разной, но главное в ней — искреннее желание быть рядом.

