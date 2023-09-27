Крымский мост будет полностью закрыт на восстановление - Минтранс

Последние два месяца на Крымском мосту проводился ремонт пролетов, пострадавших после теракта 17 июля. Однако этого оказалось недостаточно для полноценного восстановления путепровода, заявили в Минтрансе.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, Крымский мост полностью закроют для автомобильного движения в ночь с 28 на 29 сентября для проведения окончательных восстановительно-ремонтных работ.

«28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе обратились ко всем автомобилистам с просьбой отнестись с пониманием к временным трудностям и заранее выбирать иные маршруты следования при планировании поездок из Краснодарского края в Крым и обратно.