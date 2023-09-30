Крымский мост экстренно перекрыли для движения автотранспорта

Об введенных ограничения движения автомобилей по путепроводу проинформировал в соцсетях отслеживающий ситуацию на Крымском мосту оперативный штаб.

Отмечается, что движение перекрыто в сторону Керчи и в направлении Краснодарского края. Водителей просят сохранять спокойствие следовать указаниям правоохранителей.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - приводится в публикации.

Ранее стало известно, что не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО.