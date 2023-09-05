Крымский мост открыли для движения после остановки на полтора часа

Крымский мост вечером во вторник, 5 сентября, был снова закрыт для движения автотранспорта. Об этом пишет Интерфакс .

По данным издания, изначально информация о том, что Крымский мост снова временно перекрыли, появилась около 19:31 вечера вторника, а удалось движение возобновить примерно спустя полтора часа – в 20:52.

Также напомним, что в последний раз Крымский мост перекрывался ночью на 2 сентября – именно тогда его пытались атаковать три украинских безэкипажных катера.