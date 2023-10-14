Крымский мост полностью восстановлен после ремонта на три недели раньше срока - Хуснуллин

Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановлено в полном объеме, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, работа по восстановлению связывающего полуостров с материком путепровода после теракта, устроенного Украиной 17 июля, велась с опережающими темпами. Несколько раз приходилось полностью останавливать движение по мосту для проведения ремонтных работ.

«Открыто движение машин по всем четырем полосам», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Хуснуллин добавил, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше запланированного срока.