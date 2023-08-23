Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей

Из оперативной информации следует, что на мосту временно запретили движение автомобилей. Тех, кто уже находится на мосту просят не нервничать и следовать указаниям сотрудников. Тех, кто сейчас находится в зоне досмотра просят придерживаться тех же правил. Причина, по которой движение перекрыли, пока не была озвучена.

Также участникам дорожного движения напомнили, каким правилам нужно следовать, если на мосту прозвучал сигнал тревоги. Если вы еще только ждете очереди на досмотр, нужно вернуться в автомобиль, если же досмотр уже начался, следует убрать багаж обратно в машину, а также сесть в нее водителю и пассажирам. В обоих случаях нужно придерживаться указаний сотрудников транспортной безопасности. Тем, кого сигнал застал во время движения по мосту, необходимо сохранять спокойствие, соблюдать скоростной режим и спокойно двигаться в сторону выезда с моста.