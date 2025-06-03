Крымский мост закрыли для движения на фоне угроз ВСУ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщила оперативная служба перепаравы в официальном телеграм-канале.

Оперативная служба сообщила о перекрытии движения для легковых и грузовых автомобилей с 15:23 по московскому времени. Ограничения будут действовать до обратного распоряжения. Перекрытие моста в подобных случаях оказывалось временной мерой безопасности.

Отметим, что мост полуострова перекрыли после утренних заявлений ВСУ. В Киеве 3 июня сообщили об атаке на Крымский мост. Служба безопасности Украины заявила о срабатывании взрывного устройства мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте в 04:44. Хотя местные жители слышали взрывы, никаких повреждений и проблем на мосту не обнаружили. Официальные органы, такие как прокуратура, не подтвердили атаку. Информация оказалась фейком от украинской стороны.

Ранее сообщалось, что 2 июня движение автомобилей по Крымскому мосту открыли спустя 15 минут.