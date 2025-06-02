Движение по Крымскому мосту возобновили спустя 15 минут после введения ограничений

По информации оперативного телеграм-канала информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, ограничения действовали 15 минут — с 11:53 по 12:08 мск. Причина приостановки движения не уточнялась.

По данным канала, по состоянию на 13:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 87 транспортных средств, а со стороны Керчи затора перед пунктом досмотра нет.

Ограничения на Крымском мосту периодически вводятся для обеспечения безопасности движения автомобилей. Такие меры в том числе направлены на предотвращение террористических угроз.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что в больницах после инцидента в Брянской области находятся 64 человека.