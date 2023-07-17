Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди уверена, что жители западных стран могут склонить Киев к мирным переговорам. Подробности рассказало РИА Новости .

По мнению сенатора, мировая общественность уже устала от киевского режима и последствий деятельности украинских властей, а потому может уже этой осенью попытаться склонить Украину к мирным переговорам. Ковитиди уверена, что такой исход оставит Зеленского и Байдена, а также их «друзей» без миллионных заработков от происходящего на Украине.

Сенатор также подчеркнула, что Зеленскому и его хозяевам следует срочно остановить конфликт с Россией, поскольку его развитие грозит развалом созданной Америкой военной пирамиде.