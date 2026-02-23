Крыша из СБУ: обманывавший россиян и похищенный босс кол-центров взмолился о пощаде

Игорь Комаров, которого похитили на индонезийском острове, записал видеообращение. Бизнесмен рассказал о схемах мошенничества и назвал имена своих покровителей, пишет Life.ru.

В сети появилось видео с Игорем Комаровым — владельцем сети украинских кол-центров, которого похитили на Бали. В обращении бизнесмен принес извинения россиянам, пострадавшим от действий его структур.

Как выяснилось, Комаров отдыхал на острове в компании сына днепропетровского криминального авторитета Ермака Петровского и блогерши Евы М. По словам бизнесмена, неосторожное поведение инстамодели привлекло внимание к компании, после чего его похитили. Злоумышленники требуют за освобождение 10 миллионов долларов.

В своем обращении Комаров раскрыл детали работы кол-центров, обманывавших граждан России. Он указал на крышу в лице Петровского-старшего по прозвищу Нарик, а также заявил, что безопасность обеспечивали сотрудники СБУ и глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак. По словам пленника, эти же лица покровительствовали сети кол-центров группировки «Девятки», ранее занимавшейся наркобизнесом в Днепропетровской области.