Потолок рухнул, чиновники молчат: Бастрыкин вмешался в судьбу жителей аварийного дома в Сибири

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Томской области Святославу Горячеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений прав жителей многоквартирного дома в Колпашевском районе.

В социальных медиа сообщается, что жильцы дома в селе Озерном проживают в небезопасных условиях. Кровля здания на протяжении длительного времени находится в неудовлетворительном состоянии. Вследствие разрушения конструкций в ряде помещений произошло обрушение потолочных перекрытий. В настоящее время сохраняется риск обрушения кровли, что ставит под угрозу безопасность граждан.

Местная администрация, по данным следствия, не организует общее собрание жильцов для решения вопросов о проведении обследования технического состояния дома, признания его аварийным и проведения ремонта.

Следственными органами СК России по Томской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства затребовал доклад о промежуточных результатах расследования.