Крыша поехала: «мусорный» водитель из Одинцово напугал водителей на трассе

В Одинцовском округе на Минском шоссе зафиксирован опасный случай нарушения правил перевозки груза. Очевидцы сняли автомобиль, который был полностью завален мешками с мусором — они лежали на багажнике, крыше и капоте машины в рабочем поселке Новоивановское. Юрист Алексей Сазонов пояснил REGIONS, что водителю может грозить за нарушение ПДД.

Транспортное средство едва не спровоцировало затор на дороге, а мешки угрожающе раскачивались при каждом маневре, создавая реальную угрозу для других участников движения.

Юрист Сазонов пояснил, что перевозка груза на крыше автомобиля разрешена только при строгом соблюдении нормативов. Груз не должен выступать более чем на 40 сантиметров по ширине и 1 метр по длине за габариты транспортного средства, а при превышении этих параметров обязательна установка знака «Крупногабаритный груз» или обозначение красной лентой.

Для большинства легковых автомобилей масса перевозимого на крыше багажа ограничена 40-90 килограммами, но ключевое требование — надежное крепление, исключающее падение груза или ограничение обзора водителю.

В данном случае возникают серьезные сомнения в соблюдении перечисленных правил, поскольку груз закрывал обзор через лобовое стекло и не был должным образом закреплен. За подобные нарушения ПДД предусмотрен штраф в размере 500 рублей, хотя фактическая опасность, создаваемая таким транспортным средством, значительно превышает тяжесть наказания. Информация о возможном задержании водителя «мусоромобиля» пока не поступала.

